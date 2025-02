Sanremo 2025, vince Olly? Il post virale di Mentana: "Marta Donà e il numero 15..."

16 febbraio 2025 a

Olly è il nuovo re di Sanremo. Ha trionfato davanti a Lucio Corsi e si è preso la vittoria finale in questo Sanremo 2025. Non entrano nemmeno sul podio, tra le polemiche, Giorgia e Achille Lauro. Come ogni anno all'Ariston è arrivata la solita tempesta di fischi per il verdetto finale ma di fatto la vittoria di Olly era nell'aria. I segnali c'erano tutti. La canzone era stata apprezzata dalle radio e in questi giorni era diventata una delle più orecchiabili della kermesse. Giovane e alla prima esperienza a Sanremo, questo ragazzo genovese che ha un dalmata tatuato in onore del 101 preso alla laurea ha stupito davvero tutti.

E in queste ore due post di Enrico Mentana sono diventati virali. Il primo riguarda la manager di Olly: "Sanremo 2022 Maneskin: manager Marta Donà Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà Sanremo 2024 Angrlina Mango: manager Marta Donà Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà", scrive il direttore di Tg La7. Insomma la Donà pare abbia un fiuto particolare per i talenti che ppi sbancano a Sanremo. Ma c'è dell'altro, il numero associato a Olly per il televoto: "L'altro giorno, qui, avevo detto di tenere sott'occhio questi due... Ha vinto chi andava votato col numero 15, lo stesso che aveva un anno fa Angelina Mango, e l'anno prima Marco Mengoni", e nella foto a corredo del post ci sono Olly e Lucio Corsi. Insomma nella vita anche i numeri sono importanti.