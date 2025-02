Domenica In, Elodie sbotta con il giornalista: "Dite solo caz***", è caos

16 febbraio 2025 a

Elodie senza freni. Ospite di Domenica In nella puntata in onda il 16 febbraio, a Sanremo concluso, la cantante torna sul giallo del vestito strappato. Sui social, infatti, circola un retroscena: l'artista sarebbe uscita infuriata dal palco durante la finale perché poco prima qualcuno le avrebbe rovinato l’abito.

E proprio su Rai 1 da Mara Venier, parlando con un giornalista, Elodie sbotta: "Dite solo caz***e, sono ca*** che scrivete voi come al solito". "No, dovete imparare ad ascoltare", replica Davide Maggio mentre l'artista continua a dire la sua: "L'ho già detto, ho cantato emotivamente perché è stato difficile. Un vestito è un vestito, cosa mi sono rincog***? Nessuno mi ha strappato il vestito".

E ancora: "Io sono una persona abbastanza intelligente, di certo non mi arrabbierei con nessuno per un vestito ma te pare che io mi abbasso a discutere con Davide Maggio". Quanto andato in scena dalla Venier è una vera e propria sfuriata, con la cantante che chiarisce anche il motivo per cui non si è fermata nello spazio di RaiRadio2 con Ema Stokholma per la consueta intervista: "Dovevo andare da mio papà, fate le cose più interessanti di quello che dovevo. Ero emotivamente scossa, quando l'emotività parte è difficile da gestire. Dopo che ho cantato, ho pianto. Sono emotiva, non l'ho sostenuto e tornando in camerino ho pianto. Andrea (Iannone, il fidanzato ndr) mi consola".