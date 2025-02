Sanremo 2025, Carlo Conti risponde sul post di Mentana: "Non guardo né la fedina penale, né il management"

16 febbraio 2025 a

Carlo Conti risponde a Enrico Mentana. Al centro un post Instagram scritto dal direttore del TgLa7 e arrivato direttamente sul tavolo della conferenza stampa finale del Festival di Sanremo 2025. "L'altro giorno - scriveva il giornalista -, qui, avevo detto di tenere sott'occhio questi due…Ha vinto chi andava votato col numero 15, lo stesso che aveva un anno fa Angelina Mango, e l'anno prima Marco Mengoni".

Immediata la replica del direttore artistico della kermesse: "Una coincidenza assoluta. Ho fatto solo un favore a una cantante che mi ha chiesto di farsi dare un numero specifico, perché rappresenta l’infinito all’incontrario. Era Clara". E ancora: "Quando prendo le canzoni, non guardo né chi ha scritto il brano, e si vede perché a volte gli autori si ripetono, né la fedina penale dei cantanti né il management. Ascolto solo la canzone".

Ma non è tutto perché Mentana ha anche tirato in ballo un'altra "coincidenza". "Sanremo 2022 Maneskin: manager Marta Donà Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà Sanremo 2024 Angelina Mango: manager Marta Donà Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà", ha scritto il direttore del Tg La7 riguardo alla manager che sembra avere un particolare fiuto per i talenti.