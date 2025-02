Domenica In, Gaia umiliata scoppia in lacrime. Ira di Mara Venier: "Che bisogno c'era?"

17 febbraio 2025 a

a

a

Gaia Gozzi in lacrime. La cantante, reduce da Sanremo, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Qui l'artista è stata incalzata da Davide Maggio che le ha ricordato la classifica ufficiale. "Sei ultima dopo Marcella Bella con lo 0,32 per cento", le ha fatto notare il giornalista mentre la cantante di Chiamo io, Chiami Tu non ha trattenuto le lacrime. "Non è tutto il pubblico che televota. C'è un pubblico che va ai concerti e paga i biglietti, ma non per forza televota a Sanremo. Detto questo, è un indicatore di quello che piace e non sto dicendo che non bisogna guardare anche alle classifiche ai numeri".

Nel frattempo è intervenuta anche la conduttrice di Rai 1 che ha redarguito l'opinionista: "A lei non cambia niente, potevi anche non dargliela questa notizia. Cosa è cambiato con questa tua uscita? Stiamo finendo, siamo stanchi". La stessa Gaia ha negato a competizione tra donne, soprattutto per quanto riguarda il look: "In questo momento le narrative che vengono portate avanti sono più divisive di quanto realmente succede. Elodie era come su FaceTime alle 3 di mattina dopo la serata delle cover. Siamo tutti tesi, secondo me ci sono delle situazioni che fanno stare male. Vedere Giorgia, con la storia che ha creato su questo palco, arrivare sesta, dispiace realmente. Se una va avanti, vanno avanti tutte".

Sbadiglio e urlo selvaggio: una sconcertante Ornella Vanoni da Fabio Fazio | Video

Ma Davide Maggio ha proseguito per la sua strada: "Non vengo a dire ‘come sei bella, come sei brava. Io faccio l'osservatore". Dopo la difesa della conduttrice, Gaia si è commossa, l'ha abbracciata e, con i fiori in mano, ha lasciato il teatro.