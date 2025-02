Domenica In, Rocco Hunt si scatena contro Cattelan: "Non fa ridere. Chi sono i napoletani"

17 febbraio 2025 a

a

a

Riecco la “questione Roccaraso”, la località montana abruzzese che alcune settimane fa, nel weekend, era stata invasa da decine di pullman provenienti da Napoli. Il viaggio è stato organizzato dalla “tiktoker” Rita De Crescenzo la quale poi ha raggiunto l’agognata celebrità.

La stessa “influencer” ha provato a replicare l’iniziativa a Ovindoli, in provincia dell’Aquila, ma al momento senza successo. E però veniamo alla notizia di queste ore, all’indomani del Festival: a Sanremo, nel “DopoFestival”, nei giorni scorsi il conduttore Alessandro Cattelan aveva ironizzato sull’iniziativa, in modo leggero, senza alcun eccesso. E però molti napoletani se la sono presa. Tra di loro il cantante Rocco Hunt (in gara a Sanremo), che ieri pomeriggio, a Domenica In, è tornato a protestare: «I napoletani sanno sciare, sono grandi viaggiatori. Quella canzone al Dopofestival non mi ha fatto ridere».

Fedez sul palco di "Domenica In" e scatta la censura: l'ultimo grosso caso a Sanremo 2025

Questa una parte del testo incriminato: “Poi un giorno un tiktok di Rita ha dato un senso alla mia vita, io che ho visto sempre e solo il mare, finalmente potrò sciare”. La nuova replica di Rocco Hunt è subito rimbalzata sui social, dove si è riaccesa, prevedibilmente, la discussione. Che già di per se era stata forte. Figuriamoci se poi viene rilanciata a Sanremo.