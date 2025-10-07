Mara Venier, addio Domenica In: sceglie Fabio Fazio

Questa volta Mara fa sul serio? Il 15 settembre 2024 è iniziata quella che Venier sostiene essere la sua ultima edizione alla conduzione di Domenica In, il celebre contenitore domenicale di Rai 1. In conferenza stampa la conduttrice ha dichiarato con tono definitivo: «Questa volta è davvero l’ultima stagione per me». Dopo anni in cui aveva più volte accennato alla fine, questa volta sembra voler dare un taglio netto. Il motivo? Un desiderio di tornare più vicina alla famiglia, a una vita meno “in diretta”, lontano dalle logiche massacranti della tv quotidiana. L’edizione 2024/25 rappresenta per Mara la sedicesima volta in cui prende il timone del programma, di cui sette in modo consecutivo. Nel corso degli anni, Domenica In ha rappresentato per lei un tassello centrale: non solo un lavoro, ma una grande responsabilità nei confronti di un pubblico affezionato che l’ha “acclamata” come una voce amica della domenica pomeriggio. Un “ultima edizione” nel segno della continuità e del rinnovamento Pur annunciando che sarà l’ultima, Mara ha previsto una stagione ricca di novità. Eppure un pensierino di fuga le frulla sempre nella testa.

Chiacchierando con Fabio Fazio durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, ha ringraziato la Rai per averle permesso di andare in onda su Nove, «La ringrazio, per essere potuta venire. Non era detto, è cambiato tutto da maggio ad ora, una serie di eventi». «Ho una grande voglia di divertirmi», dice riguardo al futuro, «e poi guarda, sono venuta qui e ho ritrovato un sacco di vecchi amici, Giucas Casella, Enzo Iacchetti, la Maionchi che non vedevo da tanto tempo».

