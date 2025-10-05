Domenica In, botta e risposta Venier-Canino: "Non è vero". Cala il gelo

Inizio col botto quello di Domenica In. Al centro della puntata in onda il 5 ottobre su Rai 1, Ballando con le Stelle. Per l'occasione in studio ci sono con Mara Venier Francesca Fialdini, Fabio Canino, Filippo Magnini, Alessandra Tripoli, Rosa Chemical, Rossella Erra, Enzo Miccio ed Erika Martinelli. "Io ho visto un’altra Francesca – esordisce la conduttrice -. Sono abituata a incontrarti, sei sempre precisina, un po’ maestrina invece è venuta fuori una ragazza che emana gioia. Come se ti fossi liberata".

Poi a prendere la parola è Canino: "Lei incarna perfettamente lo spirito di Ballando: è un programma, una gara ma devi divertirti. Bisogna lasciarsi andare, non è un’operazione a cuore aperto. Se prendete un voto basso, chissene frega. Poi quest’anno abbiamo molti casi da spiegare, sono tutti convinti che ci sia un complotto. Noi vogliamo solo conoscere le persone, come Barbara che fuori è una caciarona, ha degli aneddoti della sua vita. Non è ancora pronta a raccontarsi".