La ruota della fortuna, la ferita di Samira Lui: "Non ho mai avuto un padre"

Il ritorno in grande stile de La Ruota della Fortuna ha conquistato il pubblico televisivo con ascolti da record. Tra i volti del programma di Canale 5 - oltre al conduttore e mattatore Gerry Scotti - c’è Samira Lui, che grazie alla sua eleganza, alla sua bellezza e alla sua spontaneità è diventata in poco tempo uno dei volti più chiacchierati del piccolo schermo. In un’intervista al Corriere della Sera, la showgirl friulana si è raccontata senza filtri, condividendo un aspetto intimo della propria vita: l’assenza del padre, una verità che però non definisce come dolorosa.

“Mio papà se n’era già andato durante la gravidanza - spiega Samira -. Mia mamma ha fatto tutto da sola. Io non ho mai avuto un papà e quindi non posso dire di aver mai sentito la mancanza di una persona che non c’è mai stata: per me era la normalità non avere un padre", ha rivelato la Lui.

La conduttrice e modella racconta di aver provato, negli anni, a mettersi in contatto con il padre biologico, ma senza successo. “Forse lui non è pronto. Ha un’altra famiglia, altri tre figli, mentre io nella sua vita non ci sono mai stata. Magari ha anche paura del mio approccio, anche se ho dimostrato di avere le braccia aperte, di non giudicare. Mia mamma mi ha sempre parlato bene di lui per costruirmi ricordi positivi e sereni".