Giuseppe Conte, il gran rifiuto: con Elly Schlein non si vuole far vedere

Ammainata - per ora - la bandiera palestinese, causa accordo di pace, Giuseppe Conte ha sterzato sull’economia. Tasse, dazi, caro-bollette, crollo della produzione industriale. Ieri, sui social, ha scritto un post tutto dedicato a questo tema. E ha proposto una «terapia d’urto che passa per un drastico taglio delle tasse e il ripristino di transizione 4.0, eliminando inutili scartoffie e burocrazia per le imprese».

Da dove prendere i soldi? Da armi, extraprofitti delle banche, «tasse sui giganti del web». E con una citazione forse involontaria (era stato lo slogan di Walter Veltroni alle elezioni del 2008) ha concluso: «Si può fare». Oltre al post ha pubblicato anche un video dove si vede lui che ascolta, preoccupato, le difficoltà di alcuni imprenditori toscani (si vota nel weekend).

E così, da leader delle piazze pacifiste, tra studenti e collettivi, ora è tornato nel ruolo più suo, quello da cui, del resto, è partito: l’uomo di governo che sa destreggiarsi con numeri e bilanci, che parla agli imprenditori, ai produttori. Meno movimentismo, più pochette. La sterzata di Conte non è passata inosservata. Soprattutto dalle parti del Pd dove, diversamente da quanto si dice pubblicamente, c’è molta diffidenza nei confronti del leader del M5S. Perché è vero che il Pd ha giurato eterna fedeltà all’alleato, ma questo non significa avere il prosciutto sugli occhi. E così attorno alla nuova veste di Conte fioccano domande e sospetti.