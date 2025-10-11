Reazione a Catena, "sono ubriache": clamoroso sospetto sulle Tre Stagioni

Come ogni sera, eccoci nel regno di Pino Insegno, nello studio di Rai 1 che ospita la puntata di Reazione a Catena, il game-show delle parole e dei loro legami, un quiz che è una sempiterna conferma in termini di share.

La puntata in questione è quella di sabato 11 ottobre. Le campionesse in carica sono le Tre Stagioni, terzetto di Novara composto da Egle, Chiara e Raffaella. La scelta del loro nome è dovuta al fatto che sono tre amiche nate in tre stagioni differenti. Una squadra che, per inciso, si sta rivelando molto forte: quella in questione era per loro la settima puntata consecutiva, le quali dunque si sono confermate campionesse per sei giorni filati (alla vigilia, però, hanno fallito la soluzione del gioco finale. Ad oggi hanno vinto 37.313 euro in gettoni d'oro).

A sfidare ecco I cugini, terzetto di cugini, appunto: Claudio, Nicola e Riccardo. E, ahiloro, i tre si sono subito rivelati una squadra materasso: sempre fuori partita e clamorosamente dileggiati dai social.

Già, i social, laddove i telespettatori commentano in tempo reale quanto si vede in puntata. E X, tra tutti, è il social "elettivo" per chi segue Reazione a Catena. Ecco, il punto è che sin dal principio della trasmissione, proprio su X, ha iniziato a montare uno strano sospetto: le campionesse erano brille? Forse con la complicità di una sfida molto semplice, ecco che le tre si spendevano in grasse risate e divagazioni piuttosto peculiari. Insomma, rilassatissime.