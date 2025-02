"Chiara Ferragni me la dà": il tizio lo provoca e Fedez sbrocca, delirio in strada a Sanremo

17 febbraio 2025 a

a

a

Alta tensione per le strade di Sanremo. È accaduto durante l'ultimo giorno di kermesse. Stando a quanto pubblicato nelle sue storie Instagram, Selvaggia Lucarelli parla di una sfuriata con protagonista Fedez. Il cantante è stato immortalato mentre litiga con un ragazzo che aveva appena insultato la sua ex moglie, Chiara Ferragni. Nel tentativo di evitare il peggio, interviene una guardia del corpo che trattiene l'artista.

Anche qui non manca il commento della Lucarelli che ha ricordato i fatti avvenuti poco prima di Sanremo e gli attacchi di Fabrizio Corona all'imprenditrice digitale. "Questa scena mi fa molto ridere - si legge nelle storie social -, per due motivi: a) ha già abbandonato la versione da palcoscenico di Ra1 'cane bastonato' e va fermato dalle sue bodyguard sennò si mette di nuovo nei guai". "B) difende l'onore di sua moglie da un deficiente che dice: 'Chiara Ferragni me la dà' ma consente al suo amichetto di sm***rla in ogni modo da mesi su lavoro e vita privata. Che eroe".

Fedez sul palco di "Domenica In" e scatta la censura: l'ultimo grosso caso a Sanremo 2025

Al momento nessuna controreplica da parte del diretto interessato, anche se nulla è escluso. A maggior ragione se si considera che tra Fedez e la Lucarelli non scorre buon sangue. Solo poche ore prima il rapper aveva annunciato la volontà di voltare pagina: "Il più grande regalo per me è stata l'opportunità di avere un nuovo inizio sia dal punto di vista musicale sia personale, segna quindi una nuova vita per me".