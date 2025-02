Casa a prima vista, Gianluca Torre lascia i fan senza parole: "La cosa più rischiosa che ho fatto in vita mia"

17 febbraio 2025 a

Gianluca Torre, ormai, è diventato una star italiana a tutto tondo. Ovviamente, l'agente immobiliare deve tantissimo alla sua partecipazione a Casa a Prima Vista, il programma televisivo in onda su Real Time. Oggi, lunedì 17 febbraio, inizia finalmente la quarta stagione dello show. E così Torre ha l'opportunità di tornare sul set insieme alle colleghe Mariana D'Amico e Ida Di Filippo per intrattenere i telespettatori con le loro vendite spaziali.

Come detto, però, ormai Torre è diventato l'idolo per molti italiani. Come ricorda l'intervistatore del Corriere della Sera, "i bambini a carnevale da due anni si vestono da Gianluca Torre". Una circostanza che stupisce anche il diretto interessato: "La gente ha iniziato a salutarmi per strada, a chiamarmi per nome - ha aggiunto l'agente immobiliare -. È assurdo dai. Ci hanno fatto di tutto, anche i pupazzetti".

E pensare che all'inizio non voleva nemmeno apparire in televisione. "Mi hanno suggerito di fare il casting, ma quando è andato bene ho avuto più di un pensiero perché non credevo di avere il tempo per partecipare a una trasmissione - ha raccontato -. Allora mi dissero che era un esperimento, una puntata pilota e che nemmeno si sapeva se Discovery avrebbe poi prodotto il programma. Quando poi è arrivata la conferma per me è stato un salto nel buio e avevo moltissimi dubbi. Le prime 10-15 puntate hanno rappresentato una specie di tortura. Pensavo a cosa avrebbero detto gli altri agenti o in generale le persone. Sbagli una parola e ti criticano in tutta Italia e io non sono un imprudente, né amo il rischio. Credo che Casa a prima vista sia stata la cosa più rischiosa che ho fatto".