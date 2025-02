La volta buona, Facchinetti e le voci su Kekko? "Cogl*** da tastiera", alla Balivo finisce malissimo

18 febbraio 2025 a

Il Festival di Sanremo è finito, ma le polemiche sono più vive che mai. Soltanto ieri, lunedì 17 febbraio hanno destato molto scalpore le dichiarazioni di Irama e, soprattutto, di Kekko dei Modà. Entrambi gli artisti sono stati penalizzati dal voto della sala stampa e hanno puntato il dito contro i giornalisti. Kekko, per esempio, ha ribadito di accettare la sconfitta, ma non l'umiliazione davanti al suo pubblico. E a dar manforte alla versione del cantante ci ha pensato Francesco Facchinetti. Dj Francesco ha dichiarato che alcuni giornalisti si sarebbero vendicati del frontman dei Modà perché l'artista non rilasciava mai interviste.

Della vicenda hanno discusso anche gli ospiti di La Volta Buona, il popolare show di Rai 2 condotto da Caterina Balivo. "Siccome i leoni da tastiera sono quelli che scrivono delle stupidate sulla tastiera solo per farsi notare... - ha commentato Luca Dondoni della Stampa -. Chi ha potuto fare una stupidata come quella di dire a Facchinetti: 'Se non me lo fai intervistare ci saranno delle conseguenze', è ancora più stupido. Quindi non è un leone ma è un cogl***".

"Vedrai la pagherà nei voti": Kekko a Sanremo? Lo sfogo durissimo di Facchinetti

"Ma è una parolaccia quella", ha esclamato Caterina Balivo. E a quel punto tutti gli ospiti e il pubblico in studio si sono alzati piedi per cantare e ballare Tutta l'Italia di Gabry Ponte.