Affari tuoi, "la pagherete": volano insulti su Olly e il Festival sui titoli di coda

"Scelgono la regione dove sono stati in vacanza con i parenti e perdono 100 mila euro". Quella di Daniele dalla Liguria e della moglie Diletta si candida a essere nominata "partita più jellata" di tutta la stagione di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

I due coniugi se ne tornano a casa senza un euro, dopo aver fallito anche alla Regione fortunata. "Grande errore non fidarsi di Lupo che aveva detto: quella uscita di meno è la Valle d'Aosta (calcolo delle probabilità)!", commenta su X una telespettatrice a botta calda, subito dopo i titoli di coda. "È andata male stasera... a lui porello veniva da piangere...", nota un altro fan. "Lupo aveva ragione

Valle d'Aosta!".

Ma il vero dibattito tra i cosiddetti "pacchers", i maniaci di Affari tuoi, è la scelta musicale di De Martino e autori post-Sanremo: "Il finale senza DUE VITE non è la stessa cosa", protesta una telespettatrice riguardo al passaggio da Due vite di Marco Mengoni (che aveva vinto il Festival nel 2023) a Balorda nostalgia di Olly, fresco di trionfo.

"Togliere dal finale di Affari tuoi la canzone più bella che ha vinto il Festival negli ultimi 25 anni per metterci uno che non sa neanche pronunciare la R è un affronto troppo grande. Autori, tornate alle tradizioni VELOCEMENTE", "Due vite perfetta sia in caso di super-vincita, di vincita normale e di partita finita male perché letteralmente l'insta-classic degli Anni 2020 con Fai rumore. La canzone che ha rubato Sanremo 2025 deve rimanere solo per i TikTok dei ragazzini...", "Avete tolto DUE VITE di Mengoni a fine puntata, che dava comunque una chiusura dolce e malinconica, sostituendola con quello schifo di canzone. Me la pagherete", "Il fatto che abbiamo tutti pensato a Bresh e alla cover di Creuza de ma appena abbiamo visto il concorrente ligure, un paese di esauriti", "Da Due vite a Balorda nostalgia, upgrade o downgrade de martiniano?", "Non hanno tolto Due vite per La Noia ma hanno tolto Due vite per sto cesso di canzone", "La canzone di Olly che per un attimo mi sembrava cantata con la voce di Lupo", "Oddio allora non sono l'unica pazza ad averlo notato".