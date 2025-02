Il Volo, c'è il cantante a L'Eredità: cosa spunta dopo i titoli di coda

20 febbraio 2025 a

"Sto ragazzo va in tilt in questo gioco", "Daniele ha una vastissima cultura. La Ghigliottina è un insieme di logica e fortuna! Almeno un po'! E lui non è molto fortunato!". A L'eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, sono tutti d'accordo: il giovanissimo campione è un campione con la "C" maiuscola, ma non troppo portato per il decisivo gioco finale, quello che assegna il montepremi.

Nemmeno mercoledì sera, davanti a 25mila euro, Daniele è riuscito a trovare la parola giusta che collegasse i 5 indizi, "Sicurezza", "Puntare", "Amico mio", "Capo" e "Orlo". La soluzione infatti era "Spillo", ma quando Liorni lo annuncia si scatena il caos su X, dove i telespettatori più fedeli ogni sera si riuniscono per commentare la puntata in tempo reale.

"Non stanno messi bene di capoccia": Daniele alla Ghigliottina? Scoppia la bufera dopo la puntata | Guarda

"Se Spillo, per loro, legava bene con tutte e cinque, non stanno messi bene di capoccia. Capo e sicurezza, assolutamente fuorvianti", "Se avessero messo ALTOBELLI sarebbe stato tutto più facile", "Almeno date le definizioni esatte: si dice spilla di sicurezza, non spillo. Che improvvisatori...", "Infatti è sbagliato, si dice spilla di sicurezza!",

"Purtroppo a questo ragazzo mettono sempre un indizio che forse non può ricordare proprio come 'Amico mio', dopo il 'Franco Simone' dell'altra sera", "Spillo di sicurezza mai sentito casomai spilla...", "Spillo si lega solo con Amico mio ma con gli altri è una forzatura", "Spillo di sicurezza chi lo dice?". Qualcuno, però, mentre infiamma la polemica, ha come una illuminazione: "Ma solo a me Daniele sembra il cantante de Il Volo?". Il riferimento, immaginiamo a Piero Barone, cade ingiustamente nel vuoto.