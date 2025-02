Affari Tuoi, Angelo insultato dopo la puntata: "Ma come chiama la moglie, a ginocchiate"

21 febbraio 2025 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Angelo. Il concorrente, nella puntata di giovedì 20 febbraio, stupisce Stefano De Martino per la sua astuzia nel saper rifiutare, pacco dopo pacco, le offerte del dottore. Angelo dalla Basilicata ha fatto fuori subito diversi pacchi blu, ma quando la partita stava per mettersi male è riuscito a non cedere alle sirene del dottore e di fatto è riuscito a rispedire al mittente offerte pesantissime che oscillavano dai 29.000 euro della prima ai 35.000 della più pesante.

E così a pochi tiri dalla fine il coraggio di Angelo è emerso: rifiuta il cambio e anche l'ultima offerta del dottore. Resiste e si porta a casa ben 75.000 euro. Proprio l'importo del pacco che aveva pescato da inizio partita. Una partita quella di Angelo lontana dalla cabala dei numeri e poco allineata con i racconti soliti di Affari Tuoi tra sogni e numeri consigliati da nonne, zie o cugini. Angelo ha voluto ringraziare solo un amico di Bari che lo ha accompagnato ai provini per fare il pacchista. Ma su X il pubblico si è scatenato contro Angelo per una frase rivolta alla moglie, una frase affettuosa che però non è stata digerita dai telespettatori che lo hanno subito bersagliato su X: "Angelo che chiama la moglie mamma...e lei ancora non gli ha dato una ginocchiata...ammirevole...". Polemica del tutto inutile.