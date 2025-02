The Voice Senior, "non è lei!". E cala il gelo: chi torna in Rai dopo due anni di silenzio e sospetti

22 febbraio 2025 a

Riparte The Voice Senior, lo show musicale di Rai 1 riservato a talenti "mancati", o semplicemente stagionati delle sette note, e Antonella Clerici e gli autori cucinano subito una sapida sorpresa per i giudici.

Come da tradizione, tra i tanti aspiranti musicisti sconosciuti c'è anche un vip infiltrato, che prova a spiazzare i quattro giudici Gigi D'Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè, che ascoltano le performance dei concorrenti dalla loro poltrona rigorosamente girata. Solo quando qualcuno viene veramente conquistato dalle doti di chi sta cantando, può girarsi e premere il fatidico pulsante. Bene, sul palco del programma è salita niente meno che Anna Oxa, una delle voci più belle della nostra musica leggera.

Il brano portato è uno di quelli che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo e non solo, Un'emozione da poco. Non è un fatto di poco conto: le ultime apparizioni della Oxa in Rai risalgono addirittura al 2023, prima proprio a Sanremo e poi a Belve, intervistata da Francesca Fagnani, e infine a Domenica In, ospite di Mara Venier.

Poi sulla 63enne cantante di origini albanesi era caduta una cappa di silenzio. Lei aveva motivato il tutto con l'ostracismo imposto da un dirigente Rai di cui non ha mai fatto il nome. Per la cronaca, il tentativo in incognito della Oxa non è riuscito granché: l'hanno riconosciuta tutti. D'altronde, come sarebbe potuto accadere il contrario? Anche se Clementino per alcuni lunghi secondi ripete: "Non è lei, ragazzi, non è lei".