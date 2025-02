Affari tuoi, Gaetano tocca il Lato B a De Martino. Il gelo, poi... Cos'è successo a puntata finita

22 febbraio 2025 a

a

a

Chiamiamolo "effetto Gaetano" su Affari tuoi. La puntata di venerdì sera del quiz show dell'access prime time di Rai 1, che ha visto come concorrente l'amatissimo pacchista di Caserta Gaetano Cervo, ha totalizzato la bellezza di 5 milioni e 987mila telespettatori, con uno share stratosferico del 29,9%. Praticamente un italiano su tre che venerdì sera aveva il televisore acceso dopo i tg era sintonizzato sul programma di Stefano De Martino.

D'altronde, la partita era un piccolo evento: era il saluto d'addio al pacchista più amato, protagonista di tanti siparietti musicali con De Martino. E anche dall'altra parte del tavolo, Gaetano non ha mancato di dare spettacolo: corna e gesti apotropaici scaccia-sfortuna, vistose tastate al Lato B di un De Martino imbarazzatissimo, balletti e scherzi. Non è bastato però a ripagarlo.

Affari Tuoi, Angelo "tradisce" la moglie a fine puntata: il gesto clamoroso con De Martino

Il concorrente e la bella moglie arrivano infatti in fondo con il pacco numero 20 in mano e il 13 affidato al padrone di casa, che gli intima: "E' arrivato il momento, spacchetta. E' l'ultima volta che spacchetti e che apri". Quindi il verdetto, amarissimo: Gaetano ha solo 75 euro, e così sono andata in fumo 30mila euro. "Mi dispiace che non ho preso neanche una lira, però non fa niente", sono le sue ultime parole prima dell'abbraccio, sentito e commosso, con De Martino.

Affari tuoi, Gaetano "zotico e ignorante": clamorosi insulti a partita in corso

"Gaetano che parla in dialetto, Stefano in versione Olga Fernando che traduce i pacchisti e la moglie che si pisciano sotto qualsiasi cosa dica, questa partita tra gli annali del programma", commenta una telespettatrice su X. "Ragazzi è tosto Stefano. Parev me quand tnev 30 ann però mo se perz a me", gli dice a un certo punto della serata Gaetano. "I pacchisti che lo imitano, Stefano che si diverte, Gaetano che fa il suo show io non accetto che questa icona torni a casa senza soldi fatelo vincere subitoooooo".