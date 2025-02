The Voice Senior, Loredana Bertè minaccia Clementino: "Meglio se sparisci", imbarazzo

22 febbraio 2025 a

"Ora sì che ci sentiamo a casa! Il primo 'adesso te meno' di Loredana Bertè è stato detto". I social media manager di The Voice Senior ci scherzano su, ma nella prima puntata dello show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici si sono registrati momenti di imbarazzo in giuria, con la Bertè che non le ha di certo mandate a dire al povero Clementino.

Non cambia di una virgola la formula del successo del programma musicale che dà spazio ad aspiranti cantanti over 60 (con qualche sorpresa vip, ieri sera è stato il turno di Anna Oxa in incognito, riconosciuta praticamente da tutti, quasi subito, durante la sua esibizione sulle note della mitica Un'emozione da poco).

A guidare la truppa la Clerici, discreta e materna, a mettere a loro agio i concorrenti in là con l'età eppure spesso tesissimi ed emozionanti. Sulle poltroncine rosse, a decretare il successo o il fallimento degli artisti mancati ci sono Gigi D'Alessio, Arisa e, appunto, la Bertè e Clementino.

Quest'ultimo ha imposto il "blocco" alla collega su Luigi, 60enne dall'animo rock che ha portato sul palco Roxanne, uno dei grandi classici di Sting e dei Police. Il signore romano sperava di finire nella squadra di Loredana, di gran lunga la più in sintonia con i suoi gusti tra i 4 giudici, ma lo scherzetto del rapper partenopeo ha sconvolto i piani.

Incassato il jolly a malincuore, la Bertè ha deciso di sfogarsi: "Adesso te meno proprio, meglio che sparisci, comincia a correre". Non pago, Clementino si è portato Luigi nel suo team: "Se vieni qua ti cieco un occhio - ha concluso la Bertè, ormai fuori controllo -. Anzi controlla i freni dell'auto prima di partire".