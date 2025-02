Sanremo 2025, "quando vengono fatte queste cose è umiliante": cosa è accaduto nella sala stampa

22 febbraio 2025 a

Kekko Silvestre si racconta a Verissimo. Il frontman dei Modà, reduce da Sanremo, racconta la sua esperienza. "Sono caduto sulle scale e mi sono rotto due costole - esordisce il cantante -. Non ho fatto le prove di canto prima della prima puntata di Festival perché avevo paura di sentire male e dovermi ritirare dalla gara. Però sono felicissimo di avere fatto qualcosa per me stesso e per chi mi ha sempre seguito. Poi c'erano lì mia mamma e mio padre, non li potevo deludere. Tante persone si svegliano e vanno a lavorare come i dolori. Dovevo farlo anche io".

Nello studio di Silvia Toffanin, su Canale 5, l'artista si toglie però qualche sassolino dalla scarpa. "Non voglio mettere nello stesso calderone tutte le radio e tutta la stampa - premette -. Nella mia vita è capitato di non essere passato in radio e di venire giudicato ma sempre con criterio. Mi spiegavano sempre il perché. Poi c'è una piccola parte di giornalisti che ormai ci giudica sempre con pregiudizio". Durante la kermesse, Kekko se l'è presa con la stampa dopo che è stato criticato di avere portato in gara "una classica canzone dei Modà".

"Quando vengono fatte queste cose è umiliante - prosegue -, si dimostra poca professionalità e ci si rende ridicoli. Siamo stati votati da una parte di stampa. Siamo finiti 22esimi perché ci hanno messo ultimi nella classifica stampa e radio. Ma non sono deluso per la sconfitta però ci sono rimasto male. Rosico non perché non ho vinto, rosico perché mi hanno detto, 'Hai fatto la classica canzone dei Modà', ma cosa devo fare? Jovanotti fa Jovanotti, Tiziano Ferro fa Tiziano Ferro".