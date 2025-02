C'è Posta per te, la figuraccia di Giuseppe: "Maria traduco le sue parole", gelo in studio

23 febbraio 2025 a

a

a

La seconda storia della sesta puntata di C’è posta per te 2025 andata in onda sabato 22 febbraio ha come protagonista un’intera famiglia: Ciro, Anna, Antonio ed Emilia. Ciro e Anna sono sposati e sono i genitori di Antonio, Emilia è la fidanzata di Antonio. I due hanno anche una figlia, Concetta, i cui rapporti si sono interrotti dopo che nella vita della ragazza è entrato Giuseppe. A quanto pare il ragazzo, controllato da Ciro, non avrebbe mostrato grande interesse per il lavoro al punto che Ciro ha deciso di mettere alla porta i due che sono andati a vivere insieme. Dopo anni di freddezza e lontananza, e tentativi di riavvicinamento, Ciro e la sua famiglia hanno chiesto l’aiuto di C’è posta per te 2025. Concetta e Giuseppe hanno accettato l’invito.

Ciro, nel vederli, esordisce prima parlando all’uomo: “Giuseppe, io sto qua per mia figlia che è la luce dei miei occhi. Io ti ho voluto bene, ti ho accolto, ho cercato di fare il mio meglio. Sono stato abbastanza duro, ma voglio capire questa situazione, perché non vediamo mia figlia, se è per te o lo vuole lei.” Poi alla figlia: “Sei la luce dei miei occhi, mi manchi”. Ma proprio mentre Giuseppe risponde le sue praole involontariamente sono in dialetto campano e quasi del tutto incomprensibili. La ragazza rivolgendosi a Maria De Filippi afferma: "Hai bisogno di una traduzione, ora ti spiego cosa sta dicendo". In pochi istanti il "discorso" di Giuseppe è diventato virale sui social, anche sul profilo di Striscia La Notizia...