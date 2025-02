Affari Tuoi, telespettatori in rivolta contro Giorgio: "Sembra sempre che stia per piangere"

23 febbraio 2025 a

Il nuovo concorrente di Affari Tuoi è riuscito nella clamorosa impresa di mettere d'accordo tutti i telespettatori del game show di Rai 1. Giorgio - così si chiama - è il rappresentante della Regione Marche. Nella vita gestisce un'azienda agricola, che è sempre stato il suo sogno fin da bambino. Con lui c'era anche il padre SIlvano, che invece è un ragioniere. Entrambi hanno giocato col pacco numero 2. Ma, a giudicare dalle espressioni facciali del concorrente, non sembra sia proprio a suo agio davanti a Stefano De Martino.

In effetti, a ogni pacco Giorgia sembra sempre che stia per piangere. E i telespettatori di Affari Tuoi si sono resi subito conto della sofferenza del concorrente della Regione Marche. "Sto ragazzo sembra in punto di piangere ad ogni pacco", il commento di Viola su X. Dello stesso avviso anche Francesca: "Giorgio ha la faccia di chi piangerebbe per tutta la puntata ma si trattiene".

Giorgio ha la faccia di chi piangerebbe per tutta la puntata ma si trattiene #affarituoi — Francesca Santini (@fsantini1986) February 23, 2025

Intanto sui social in tanti si sono lamentati che i pacchisti di Affari Tuoi siano sempre e solo donne. Perfino Stefano De Martino, quando è arrivato il momento di trovare qualcuno con cui ballare, ha esclamato: "Siamo rimasti in pochi di uomini. Secondo i più sospettosi, gli autori starebbero cercando di creare una sorta di "harem" per il padrone di casa. Ma sembrerebbe più una teoria del complotto.