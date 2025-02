Luciana Littizzetto esce dall'ospedale e infanga il governo in tv: "Il ministro non si è fatto vivo"

24 febbraio 2025 a

Lucianina Littizzetto a Che tempo che fa celebra con una letterina il suo ritorno a casa dopo il ricovero per una pancreatite acuta. L'attrice comica, colonna di Che tempo che fa di Fabio Fazio, è stata assistita con grande professionalità in un ospedale pubblico. E tutto è andato per il verso giusto. Ma una volta rientrata in scena cosa fa? Per ringraziare la sanità pubblica attacca il governo: "Caro Stato… Stivalone da moschettiere che parte dal tacco e arriva al sedere. Terra dei fichi, dei cachi e dei fuochi, terra del sole e delle sòle, Italia amore mio. E per copia conoscenza al Ministero della Salute un tempo fu pubblica…ora meglio se hai l’assicurazione. E per altra copia conoscenza al ministro Schillaci che ci piacerebbe che ogni tanto si facesse vivo, dicesse qualcosa, anche solo una frase scontata da medico, tipo: dica 33. Caro Stato. Ti parlo a nome di tutti quelli che in questo momento sono ammalati come me. In pausa non voluta, senza preavvisi, che inizia un martedì qualunque e finisce quando vuole il tuo corpo, non tu", questa la lezioncina come premessa.

Poi aggiunge: "Quando sei malato impari tante cose eh. Per esempio a tenerti un ago piantato nell’unica vena trovata e a far finta di niente. Impari quanto casino può fare una risonanza magnetica e impari che il liquido di contrasto della tac quando entra in circolo ti fa l’effetto fiammata e ti brasa la jolanda. Ma soprattutto, impari che purtroppo ammalarsi succede a tutti. E quando sei malato d’improvviso non hai più niente. Il tuo corpo non è più tuo, lo gestiscono i medici che ti dicono cosa devi o non devi fare come quando eri piccolo".

A questo punto arriva l'attacco usando la maschera del consiglio e strizzando l'occhio alla propaganda sterile della sinistra su fantomatici tagli alla Sanità da parte del governo: "Fa in modo che non ci sia un’attesa di un lustro per fare una tac non a pagamento… che chiedi una tac e te la facciano subito, taaaaaaaaac… E sostieni i medici di base, che quelli che abbiamo sono sopraffatti dalle incombenze burocratiche, hanno migliaia di pazienti a testa e sono quasi tutti vicino alla pensione. Per carità, è bello avere 60 siti Unesco, il wifi sul Frecciarossa, i musei gratis la prima domenica del mese, non pagare IMU sulla prima casa… bonus, superbonus, e poi un condono ogni tanto che, proprio come i Condorelli, “è sempre un piacere”... MA UN LETTO D’OSPEDALE GRATIS NON LO BATTE NESSUNO. È una fortuna di cui forse non ci rendiamo conto, la diamo per scontata. Tu prova ad ammalarti nella terra dei Trump ed essere senza soldi. Addio. Quindi dico: viva la sanità pubblica. E se ce l’abbiamo è grazie a chi paga le tasse. Dal primo dei gradini del Pronto soccorso, all’ultima delle supposte, tutto è stato comperato coi soldi “nostri”, anzi, di quelli che pagano le tasse, e che non sono tutti...". Non bastava un semplice "grazie" alla sanità pubblica?