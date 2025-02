Simone Cristicchi, schiaffo alla sinistra: "Ho le mie idee, sono un artista libero"

24 febbraio 2025 a

Simone Cristicchi è stato ospite di Maschio Selvaggio, il programma radiofonico condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Rai Radio 2. L'artista è tornato a parlare delle polemiche sorte dopo la sua partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo. "Si tende sempre a identificare gli artisti politicamente, la musica invece non ha fazioni, non ha colori. Devo dire che tu hai messo insieme la destra e la sinistra, piaci tanto alla Schlein quanto alla Meloni…", ha chiesto la De Girolamo all’autore del brano sanremese ‘’Quando sarai piccola".

"Si e questo mi fa sorridere – ha confessato Simone Cristicchi - sono molto contento di questo bipartisan, o anche superpartes, che ha generato la mia canzone. Io sono sempre stato un artista libero, non mi sono mai schierato politicamente, proprio perché volevo che la mia musica e la mia arte potesse arrivare a tutti ed è giusto che sia così".

Cristicchi ha poi spiegato ai radioascoltatori di non voler essere il classico cantante impegnato. Ma di volersi dedicare solo alla musica. "Ovviamente ho le mie idee in merito, come tutti, non le rinnego e non mi vergogno di esternarle quando è il momento e quando ho voglia, però – ha concluso il cantautore - sono veramente contento di aver fatto questa canzone che sia piaciuta più o meno a tutti".