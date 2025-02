Affari Tuoi, laria gioca, ma si scatena il putiferio sulla pacchista campana: "Mosse e mossette"

25 febbraio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Ilaria. Nella puntata andata in onda lunedì 25 febbraio, ecco che la fruttivendola umbra prova a portarsi a casa il bottino grosso sfidando il dottore e Stefano De Martino.

La puntata parte a razzo con i pacchi blu che vanno via che è un piacere. E qui qualcuno comincia a pensare all'ipotesi dei soldi sicuri, un coro tanto caro al buon vecchio Amadeus. Ma in pochi istanti la partita si capovolge: vanno fuori i pacchi più pesanti, quelli da 300.000 e quelli da 200.000, ma via anche gli intermedi di peso come quelli da 50.000 o 75.000 euro. E Ilaria si concede anche il lusso di rifiutare offerte davvero consistenti come quella da 40.000 che viene triturata in pochi secondi.

E così quando sul banco resta un pacco rosso da 100.000 e uno solo blu, Ilaria accetta l'offerta da 35.000 euro. Ma nel suo pacco, quello pescato a inizio partita aveva 100.000 euro. Ma su X mentre Ilaria giocava è scoppiato il caso della pacchista della Campania messa nel mirino per il suo look da diversi utenti. E c'è chi ci va giù pesante senza alcun motivo: "Quella della campania lo ha capito che non è ad una sfilata di moda????non oso immaginare quando giocherà lei..mosse e mossette x tutta la puntata..."., scrive un utente su X. Staremo a vedere...