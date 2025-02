Rania Zeriri, "da star della musica a clochard": il dramma che smuove la politica

25 febbraio 2025 a

Da star della musica alle strade di Avellino. Rania Zeriri, famosa cantante olandese, è diventata una clochard. La 39enne ha perso la madre, una morte che l'ha segnata per sempre. Da quel giorno infatti la ragazza non ha una casa. La sindaca di Avellino, Laura Nargi, si sta impegnando al fine di mobilitare l'azienda sanitaria locale per soccorrerla.

"Non siamo rimasti indifferenti di fronte a questa emergenza – ha ammesso la prima cittadina al Corriere della Sera – importante una risposta tempestiva e coordinata". D'altronde l'obiettivo principale dell'amministrazione "è sempre stato quello di offrire a Rania una via d'uscita dalla sua condizione di precarietà, coinvolgendo tutti gli enti preposti per costruire un percorso di recupero e reinserimento nella comunità". Eppure sembra che la giovane non accetti di ricevere aiuti.

"Tante le persone che stanno cercando di aiutare la povera ragazza che si mostra sempre restia a qualsiasi tipo di soccorso - dice la stessa Nargi -. Sono stati mossi psicologi e medici che sappiano agire con delicatezza". Anche il parlamentare napoletano Francesco Emilio Borelli sta tentando di dare un aiuto concreto a Rania: "Faremo da tramite con l'ambasciata olandese affinché possa essere messa in contatto con la famiglia la storia di Rania è la testimonianza di come ognuno di noi, nessuno escluso, possa vivere, a prescindere dalle condizioni di partenza, dallo stato sociale, dalla professione, dal successo, momenti drammatici e farsi sfuggire dalle mani il controllo della propria vita".