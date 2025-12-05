L'aria che tira, Fausto Bertinotti e le nostalgie sovietiche

Alla fine è sempre, solo colpa del Trumpismo. Anche se si parla di Russia. A L’Aria che tira, su La7, David Parenzo mostra un agghiacciante video realizzato con l’Intelligenza artificiale e condiviso sui social dai “fan” (sì, esistono davvero) del ministro degli Esteri di Mosca Lavrov: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è travestito da cameriera, in divisa nera e con tanto di grembiulino bianco e perfino una crestina di pizzo in testa. Il dato inquietante è che è costretto a servire Vladimir Putin e Donald Trump mentre si spartiscono una torta, lasciando letteralmente le briciole ai leader europei. Il tutto sulle note de I gentiluomini della fortuna. Una metafora nemmeno troppo velata della situazione bellica, uno sberleffo tanto a Kiev quanto al Vecchio Continente.

Mentre sullo schermo scorre Zelensky con lo sguardo basso e l’aria umiliata, in studio c’è Fausto Bertinotti, attonito, quasi sconvolto. Guarda il filmato in silenzio, gli occhi sbarrati, l’espressione che tradisce una certa indignazione. Quindi l’ex presidente della Camera e leader di Rifondazione comunista, oggi padre nobile della sinistra-sinistra italiana, prende la parola e sbotta: «La prima considerazione che viene da fare è che il mondo dei potenti è sovrastato dalla volgarità. Non è una clausola di stile eh, è una idea di sé, come di gente che può tutto. Se poi viene dal freddo, cioè dalla Russia...». E qui parte con un excursus storico illuminante, che profuma di Unione sovietica e Guerra fredda.