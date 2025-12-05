"Limite democratico": l'ultima pericolosa trovata della sinistra

Il limite democratico. Occorre mettere nelle fiere editoriali un limite democratico. Ecco il nuovo mantra dei vigilantes del pensiero unico che per non usare la brutta parola che andrebbe usata – e cioè censura – si travestono da inquisitori democratici. E finché a invocare il limite democratico è uno come Christian Raimo, il professore che dice che i neonazisti vanno picchiati e che il ministro Valditara è un lurido che va colpito come la morte nera, è anche una cosa che ti aspetti. Ma il fatto è che la cupoletta dei buoni e dei puri ha arruolato anche l’Aie, il cui presidente Innocenzo Cipolletta si è detto d’accordo sull’idea di «mettere un limite democratico» il prossimo anno alla partecipazione delle case editrici alla Fiera della piccola e media editoria. «Ci penseremo», ha promesso.

E chi lo decide il limite democratico? Ma la cupoletta di cui sopra, ovvio. Magari i firmatari dell’appello per censurare la casa editrice Passaggio al bosco. Loro decideranno chi potrà esporre il proprio catalogo e chi invece deve finire dietro la metaforica lavagna dei cattivi, anzi dei cattivissimi. Tutto normale? Neanche un po’. Viene in mente ciò che Ray Bradbury fa dire nel suo romanzo Farenheit 451 al capo dei pompieri incariè inutile e che sarebbe meglio un dibattito delle idee anziché le liste di proscrizione. Niente da fare. Da sinistra, dopo avere per mesi inveito contro la presunta deriva autoritaria del governo di centrodestra, non sanno fare altro che invocare divieti e ancora divieti. Manifestando una tentazione totalitaria che va denunciata e respinta al mittente.