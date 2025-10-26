Terremoto in Irpinia: "non è uno sciame sismico", la grande paura

Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare l'Irpinia nella serata di sabato: la più forte, di magnitudo 4, è stata avvertite anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Non ci sono stati feriti e dagli accertamenti condotti nella notte non sono emersi particolari danni o criticità ma ad Avellino e in diversi paesi la gente si è riversata in strada e qualcuno ha preferito non dormire in casa.

Domani le scuole resteranno chiuse in tutta l'Irpinia a titolo precauzionale. Dopo il sisma di venerdì alle 13 con epicentro a Grottolella, l'Irpinia è stata attraversata da uno sciame sismico: stavolta la scossa più forte è stata registrata alle 21,49 in località Montefredane, a una profondità di 14 km. Alle 21,59 una seconda scossa di magnitudo 2 con epicentro a Prata di Principato Ultra a una profondità di 19 chilometri e alle 22,08 la terza di magnitudo 2,4 ancora a Montefredane, a una profondità di 11 chilometri. Gli esperti però domenica mattina tendono a parlare non di "sciame", ma di "sequenza sismica" sottolineando come il livello di allerta sia massimo.

In Irpinia è ancora vivo il ricordo del devastante sisma del 1980, di cui il 23 novembre ricorrerà il 45mo anniversario, in cui morirono quasi 3mila persone. Decine le chiamate ai Vigli del Fuoco. I Centri Operativi Comunali (Coc) sono stati attivati su tutto il territorio provinciale e il Centro di Coordinamento dei Soccorsi presieduto dal Prefetto Rossana Riflesso si è messo in contatto con il Dipartimento della Protezione civile e il Ministero dell'Interno. Ad Avellino è stato attivato un luogo di accoglienza nella Scuola di San Tommaso per chi non ha voluto dormire in casa. Queste scosse non sono di origine e tettonica e riguardano le faglie regionali dell'Irpinia, non sono collegate con il Vesuvio o i Campi Flegrei dove peraltro c'è stata una scossa in serata di magnitudo 3,1.

Riguardo a quest'ultima area sensibilissima, l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalla notte, alle ore 00.51, è in corso uno sciame sismico. Sono stati infatti rilevati in via preliminare 29 terremoti con magnitudo Md = 0.0 (29 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.1 ± 0.3.