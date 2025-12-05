Libero logo
Rai 3, il presepe fa il botto al Tg3

di Klaus Davivenerdì 5 dicembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (TGR / Rai 3)
Per fortuna il direttore Roberto Pacchetti non ha dato retta a Silvia Salis, sindaca di Genova, che ha deciso di non esporre il tradizionale presepe nel Palazzo del Comune. 

La TGR Rai, che sta per chiudere un altro anno di ottimi ascolti con oltre 2 milioni di spettatori e 17% di share medi per l’edizione delle 14 e quasi 2,2 milioni col 14% per quella delle 19.35, ha già iniziato a sguinzagliare i suoi inviati alla ricerca dei presepi più particolari della nostra Penisola. Si va dalla Mostra Internazionale di Arte Presepiale di Città di Castello nel TGR Umbria al presepio meccanizzato di Campo Ligure nel TGR Liguria, dal presepe di sabbia realizzato a Rimini nel TGR Emilia Romagna a quello vivente con oltre 100 figuranti di Deliceto in provincia di Foggia nel TGR Puglia. 

Il cattivo segnale per il Pd è che l’audience s’impenna in coincidenza di questi servizi con picchi di share vicini al 20%. E non dimentichiamoci delle statuine napoletane, protagoniste di autentici monografici nel TGR Campania ma pure al Tg1 e al Tg5.

