Teo Teocoli contro Fabio Fazio: "Con lui ho litigato, mi hanno chiuso in uno sgabuzzino per 3 ore"

26 febbraio 2025 a

a

a

Teo Teocoli ha compiuto 80 anni. Lontano da tempo dalla tv, il comico ammette che un po' di mancanza per il piccolo schermo la sente. "Mi manca, ma è difficile, oggi va per gruppi, il Tavolo di Fazio si è talmente allungato che tirano giù il muro e finiscono a Lambrate". Prima però a Che Tempo Che Fa ci andava: "Sì, mi ha chiamato ma poi abbiamo litigato. Mi han lasciato in uno sgabuzzino ad aspettare per tre ore senza farmi intervenire, quando sono uscito ho strillato un po’ a tutti». E sul suo brutto carattere: Lo dicono tutti. Penso di essere il re del dettaglio e quindi invece di ragionare strillo subito".

Fazio a parte, sono stati tanti i vip a fargli gli auguri. Tra questi - svela al Corriere della Sera - "Gerry Scotti, Paolo Maldini, il signor Carlo della Gialappa che vive a Camogli, madonna che tristezza Camogli d’inverno, da spararsi". Ma uno non l’ha chiamato: Adriano Celentano. Con lui non si sentono "ormai da cinque anni. Una volta a Milano se uno non ti chiamava per un mese, gli telefonavi e gli dicevi: oh, ma sei morto? Era una battuta. Ma lui se l’è presa. So che tanto sta in casa, forse traffica ancora con Adrian …".

"Le donne sono state una malattia": Teo Teocoli rivela il suo dramma, "per fortuna ne sono uscito"

Una cosa è certa, Celentano gli manca "molto, moltissimo, lo frequento da quando avevo 14 anni. È stato il più grande di tutti, oggi spero che sia felice". Proprio di Celentano è celebre la sua imitazione: "Ma non è più un’imitazione, ormai sono io Adriano, è un passaggio dell’anima: ho fatto più di seimila serate imitandolo, lui negli ultimi 30 anni avrà fatto sì e no 10 serate, e ’sta cosa che ora nemmeno mi calcola".