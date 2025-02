Casa a Prima Vista, la rivolta di Sassu e Pulieri contro Nadia Mayer: "Mi state trattando male"

26 febbraio 2025 a

La quarta stagione di Casa a Prima Vista è iniziata col botto. Le due squadre di agenti immobiliari si stanno dando battaglia vendita su vendita. Da una parte, quella milanese: formata da Gianluca Torre, Mariana D'Amico e Ida Di Filippo. Dall'altra, invece, quella romana: composta da Corrado Sassu, Blasco pulieri e Nadia Mayer. La rivalità, oltre che tra Nord e Sud, c'è anche tra gli stessi componenti dei due team, come si evince perfettamente da Svista.

L'ultima puntata della squadra romana è stata vinta da Nadia Mayer. L'ex modella - ora brava e stimata agente immobiliare - è riuscita a trovare la casa perfetta per Tania e David. I due giovani ragazzi, per ringraziarla, le hanno pure regalato una torta fatta in casa. E lei, in segno di vittoria, ha fatto sentire il profumo del dolce ai suoi due colleghi romani. Ma i due non l'hanno presa affatto bene.

"Mi state trattando male", si è lamentata così Nadia Mayer. "Ma non è vero", la risposta seccata di Blasco Pulieri. "Perché mi dipingete così?", ha domandato ancora l'ex modella. "Sei cattivissima", ha chiosato Corrado Sassu con un pizzico di ilarità. "Ma non è vero", ha replicato Nadia Mayer. Guai in paradiso.