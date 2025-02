Stasera tutto è possibile, Herbert Ballerina travolto dal dolore sotto gli occhi di De Martino

26 febbraio 2025 a

a

a

Secondi di apprensione in studio a Stasera tutto è possibile e a casa, tra i telespettatori del comedy show del martedì sera di Rai 2 condotto da Stefano De Martino.

Tra i tanti simpatici siparietti della "squadra", con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Herbert Ballerina sugli scudi, è proprio quest'ultimo, ormai storica spalla di Maccio Capatonda, a essersela vista brutta.

Stefano De Martino "padrone": sold out a teatro, chi c'era a vederlo a Roma

Luigi Luciano, il nome all'anagrafe di Ballerina, si presenta come un novello (e cresciutello) seguace di Greta Thunberg, attivista ambientalista di nome WWF (nomen omen) e vestito con il classico impermeabile giallo della movimentista svedese. Nelle sue peripezie al centro degli sketch irresistibili del programma, conduce la sua folle lotta senza quartiere alle aziende che inquinano, a suon di provocazioni e piazzate a effetto e combatte contro suo padre, interpretato da Giovanni Esposito, che lo vorrebbe in manetta e in galera una volte per tutte.

"Ti sei fatto solo le donne". Il comico gela Stefano De Martino, cosa è successo | Guarda

C'è poi la Stanza inclinata, uno dei momenti comici più irresistibili del programma. E qui il povero Herbert, accompagnato in scena da Izzo e da Flora Canto, si ritrova incastrato con le dita dentro a un elemento della scenografia. L'indice che non si libera, impigliato nello sportello di un pensile, fa impazzire lui (di dolore) e gli spettatori (di risate), letteralmente scatenati sui social.