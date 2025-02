Forum, Barbara Palombelli: "Eleonora Giorgi ci sta per salutare", la drammatica chiusura di puntata

26 febbraio 2025 a

Una frase drammatica. E che ha anche innescato qualche polemica. "Eleonora ci sta per salutare", così Barbara Palombelli ha chiuso l'ultima puntata di Forum andata in onda oggi, mercoledì 26 febbraio, su Canale 5. Il riferimento era ovviamente ad Eleonora Giorgi, gravemente malata. Accanto alla Palombelli c'era il figlio più piccolo di lei, Paolo Ciavarro che, con un sorriso triste, ascoltava le parole della conduttrice.

Da giorni l'attrice romana - che dal 2023 lotta contro un tumore al pancreas - è ricoverata in una clinica di Roma dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore. La scorsa settimana, Eleonora aveva rilasciato una toccante intervista al Corriere della Sera, intervista in cui aveva detto chiaro e tondo che le resta pochissimo da vivere.

Barbara Palombelli, prima di concludere la puntata di Forum, ha voluto insomma spendere due parole su Eleonora Giorgi e ha detto: "Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Eleonora ci sta per salutare. E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta. Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani", ha concluso la Palombelli. Parole empatiche, trasparenti come lo era stata l'intervista della Giorgi. Parole che però, come detto, sui social qualcuno ha tacciato di poca sensibilità. Una critica, francamente, piuttosto ingenerosa.