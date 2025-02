Casa a Prima Vista, terremoto Gianluca Torre: sostituito da una donna

27 febbraio 2025 a

Clamoroso a Casa a Prima Vista. Chi ha assistito alla puntata di ieri, mercoledì 26 febbraio, sarà rimasto sorpreso di non vedere Gianluca Torre tra le star dello show in onda su Real Time. Ma cosa è successo all'ottimo agente immobiliare milanese? E chi lo sostituito? Per capirlo è necessario andare a spulciare tra le storie di Instagram pubblicate proprio dal diretto interessato. "...non avrei potuto scegliere migliore sostituta", ha scritto Torre postando anche una foto della nuova agente immobiliare. Ma di chi si tratta?

A Mariana D'Amico e Ida Di Filippo è stata mostrata una foto della sostituta di Gianluca Torre. "Ahhhhh, ma io la conosco", ha esclamato D'Amico.

"Si tratta di Yasemin Baysal, agente immobiliare del Lago di Como", ha replicato la voce del narratore di Casa a Prima Vista. "Cresciuta in Germania, ha conseguito due lauree - ha aggiunto Andrea Pellizzari -, parla sette lingue ma soprattutto ha infiammato i palchi di tutta Europa".

Ex cantante e ora stimata agente immobiliare, Yasemin lavora nello stesso gruppo di Gianluca Torre. La donna è conosciuta in Germania come una meteora della musica pop nazionale. Dal 2005 vive a Como, con la figlia. In una intervista rilasciata nel 2020 si è descritta come una donna positiva, solare, molto passionale ma anche determinata, tenace e affidabile.