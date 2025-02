Affari Tuoi, Federica "massacrata" dopo la puntata: "A mai più, mi hai rovinato la serata"

27 febbraio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Federica dal Trentino. Nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 27 febbraio, la concorrente ha davvero tentato il colpaccio spiazzando Stefano De Martino e il dottore. Pacco dopo pacco si è avvicinata sempre di più al sogno di portarsi a casa un bottino da capogiro. La partita è stata piuttosto strana. Federica, titolare di una start up di cosmesi, fa fuori quasi tutti i pacchi blu. Il dottore prova a fermarla con offerte importanti, ma niente lei va dritta per la sua strada . E così Federica trita assegni su assegni finché non arriva al fatidico "soldi sicuri".

Da un lato un pacco con 10.000 euro e dall'altro uno con 100.000 euro. Il dottore la tenta con un'offerta da 50.000 per ben due volte. E al secondo tentativo, Federica fa di testa sua, non ascolta la mamma che in precedenza le aveva consigliato di andare fino in fondo, e accetta. Ma nel suo pacco c'erano 100.000, così facendo dunque ha perso per strada metà del bottino potenziale. Ma i continui piagnistei della concorrente hanno indispettito i telespettatori che dopo la puntata di fatto l'hanno criticata su X: "Haha, la trentina accetta l'offerta di 50k perdendo 50k, giusto così perché i 100k che aveva sarebbero stati troppi, con tutte quelle sbuffate e lacrime a sproposito ha rovinato la serata. A mai più", uno dei commenti virali. Il solito odio gratuito.