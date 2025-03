Gene Hackman, "ecco cosa lo ha ucciso": l'ultimo clamoroso ribaltone?

01 marzo 2025 a

Ancora mistero fitto sulla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa. Gli investigatori ora non escludono l'ipotesi della fuga di gas dopo averla inizialmente esclusa come causa dei decessi.

Lo hanno detto poliziotti al programma Today della Nbc. Il fatto che i detective non avessero registrato la presenza di gas non significa che il monossido di carbonio non sia sul tavolo anche perché la scoperta dei cadaveri è arrivata dopo giorni o forse addirittura settimane dal doppio decesso. Hackman, 95 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa a Santa Fe, in New Mexico. La moglie Betsy, 63 anni, è stata invece ritrovata in un'altra stanza, in avanzato stato di decomposizione. La casa del grande attore americano e Premio Oscar era alimentata a gas naturale e una perdita potrebbe essersi dissipata al momento della scoperta dei corpi.

Una cosa è certa: i primi risultati delle autopsie hanno evidenziato che Hackman e la Arakawa non hanno riportato traumi esterni, come riporta il Guardian. Non sarebbero dunque stati vittime di una aggressione violenta.

A conferma dell'ipotesi dell'avvelenamento da gas sembra arrivare anche la dichiarazione di Leslie Anne, una delle figlie dell'attore, secondo la quale Hackman nonostante l'età avanzata non avrebbe avuto alcun problema di salute. "Non c'era alcuna indicazione che ci fosse un problema", ha spiegato la donna al Daily Mail. Il divo di Hollywood, lontano dal cinema da 20 anni, non si era sottoposto di recente ad alcun intervento chirurgico di rilievo. Inoltre praticava attività come il pilates e lo yoga, assistito proprio dalla moglie che curava anche la sua dieta rigorosa.