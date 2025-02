Affari tuoi, Martina e il segnale: "Se non si mette in posizione", delirio e sospetti a puntata finita

28 febbraio 2025 a

"Sfortunata fino alla fine poverina". E "niente posizione dietro però". Sta in questi due commenti dei telespettatori su X il senso della puntata di Affari tuoi andata in onda venerdì 28 febbraio. Da un lato, la iella della concorrente, Martina, da Legnago, bellissima infermiera veneta. Dall'altro il mancato segnale di vittoria di Stefano De Martino, di cui gli appassionati sono ormai in grado di decifrare qualsiasi messaggio in codice.

"Stasera la puntura la dobbiamo fare al Dottore", mette subito in chiaro il conduttore del quiz show dell'access prime time di Rai 1. Martina è agguerrita, ma la partita finisce malissimo: accompagnata dal papà, arriva fino alle Regione fortunata senza azzeccarla, tornando così con un pugno di mosche a casa.

"Mi ammazza che Stefano sta facendo un discorso troppo divertente e loro due non se ne stanno rendendo minimamente conto perché discutono sulla regione fortunata", chiosa un fan condividendo il video di De Martino che mentre i papà e figlia confabulano li sfotte ironicamente: "Al momento l'Italia è questa, non abbiamo progetti di espansione geografica. Non so come aiutare".

"Di nuovo le Marche ma ditelo a sto punto sono sempre Toscana e Marche", si lamenta un telespettatore. "Martina - nota un altro - è andata subito a guardare se De Martino avesse adottato qualche stratagemma per fare spoiler ma, spoiler: non era partita...", "Oggi la fortuna non è passata di qui", "Quando Stefano non si mette in posizione Spoiler, abbiamo perso", "Ormai abbiamo capito che quando Stefano non si mette dietro ai concorrenti non hanno azzeccato la regione", "Dispiace ma se Stefano non và ad abbracciarli niente hanno perso", "Madonna che iella. Spiace cavolo...".