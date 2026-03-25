Affari Tuoi, Luigi sconcertante gela lo studio: "Me ne vado di casa"

Nella puntata di "Affari Tuoi" di martedì 24 marzo, il protagonista è stato Luigi da Irsina, in provincia di Matera, 32 anni, che lavora nell’azienda di famiglia. Accompagnato dalla madre Mina al posto della fidanzata Giada, Luigi ha portato a casa "20mila euro" grazie al terzo cambio accettato, rivelatosi il colpo decisivo.Il suo pacco originale, il numero 9, nascondeva appena "1 euro". Stefano De Martino lo aveva ribattezzato "Jake La Furia" per la somiglianza con il rapper. La madre Mina lo ha subito smascherato: "È il cocco di mamma". Il conduttore, divertito, ha commentato: "Ma chi glielo fa fare".

La partita è stata ricca di emozioni: subito eliminati i "200mila euro" con il pacco nero, poi altri "50mila euro". Luigi ha eliminato anche il pacco Canestro di Herbert Ballerina e ha trovato Gennarino chiamando il pacco 5 del Molise con il "rito del mantra". "E il mantra funziona!", ha esclamato De Martino.Dopo alti e bassi, con l’uscita dei "300mila euro" e diverse offerte del Dottore rifiutate, Luigi ha accettato tre cambi. Il terzo e ultimo cambio si è rivelato quello giusto: nel pacco c’erano "20mila euro".Luigi ha spiegato la scelta con un gesto d’amore: "Il 2 era la data di nascita della mia fidanzata e della mia nonna, che ci ha lasciato da poco. Il 17 è la mia data di nascita". "Non c’è due senza tre", ha detto accettando l’ultimo cambio.

Alla fine Luigi lascia lo studio con "20mila euro" in tasca, la promessa di matrimonio a Giada e, forse, la chiave di casa da restituire alla madre Mina. Come aveva scherzato all’inizio: "Se vinco, mi sposo e me ne vado di casa. Se perdo, resto a casa di mamma e comunque vinco".