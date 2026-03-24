Affari tuoi, Luigi insultato prima della partita: "Non vince na m..."

Nuovo appuntamento con "Affari Tuoi" condotto da Stefano De Martino su Rai1. Il conduttore ha dato la possibilità di giocare a Luigi Capezzera, il giovane di Irsina (Matera), classe 1994, pronto a rappresentare la Basilicata nella puntata di questa sera, 24 marzo.Dopo diverse serate trascorse nel parterre dei rappresentanti regionali, per Luigi è finalmente arrivato il momento di scendere in campo.

Gioca con il "pacchetto numero nove". La partita parte con qualche pacco rosso che se ne va subito, ma restano ancora in gioco i 300.000 euro, i 75.000 e i 30.000. Il Dottore tenta di chiudere la partita offrendo "18.000 euro", ma la proposta non basta al concorrente, che decide di continuare.

Sul web e sui social il giovane lucano sta raccogliendo tante simpatie. In tanti lo definiscono "troppo tenero" e sperano che porti a casa una bella cifra. Qualcuno lo chiama già "personaggio" e ride per le sue risposte spontanee, come quando Stefano gli ha chiesto se vuole uscire di casa e lui ha risposto con un deciso "noooo!". Altri tifano apertamente: "E vai!! Meno male, sono contenta per Luigi", mentre c’è chi apprezza il Dottore "che ha fatto di tutto per fargli vincere qualcosa" e chi invece pronostica ironico che, proprio perché simpatico, "non vincerà una mazza".Una serata all’insegna della tensione, delle risate e del tifo per il ragazzo della Basilicata.