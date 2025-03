Taylor Mega, "non siamo cavalle. Quando cambio posizione...": confessione da censura

01 marzo 2025 a

Tu chiamali, se vuoi, piccoli drammi quotidiani. Piccanti, molto piccanti. D'altronde, quando parla Taylor Mega c'è sempre da rizzare le orecchie.

L’influencer 31enne è famosa per vari "fattori": una certa disinvoltura a letto, sempre sbandierata con orgoglio (tanto da provarci clamorosamente a Belve, su Rai 2, con avances spinte con la conduttrice Francesca Fagnani, imbarazzatissima), le sue curve pericolosissime, sempre perfette. E, perché no, pure la lunghissima chioma bionda di cui non si ricordano sforbiciate significative in 10 anni in copertina sui social e sui rotocalchi di gossip.

Sottoponendosi al canonico question time su Instagram, botta e risposta con i suoi follower, la bella Taylor incappa così in un quesito hard di una sua fan: "Come gestisci i capelli lunghi quando? Per me abbastanza tragica". Non c'è bisogno di capire cosa si intenda con quel "quando".

"Rispondo a questa domanda solo perché me l'ha fatta una ragazza…", replica la modella, aprendo totalmente il suo cuore: "Allora sì, è sempre un pò un dramma, diciamo che non si possono fare le cose con impeto perché ogni volta che cambi posizione devi prima alzarti a sistemare i capelli. Per esempio, la classicissima missionario, se non stai attenta rimani bloccata da te stessa. Chi ha i capelli lunghi capirà cosa sto dicendo, per tutti gli altri dico fate attenzione, maneggiate con cura".

"Soprattutto, ragazze - ricorda la friulana -, non vi fate tirare i capelli mentre lo fate! Non siete delle cavalle, quella non è una criniera (e lui non è uno stallone). I capelli così si strappano e si indeboliscono! Potrei menare se mi capitasse!".