In Onda, Fratoianni contro Meloni sul caso Almasri: "Qualcosa di malato"

"C'è qualcosa di malato in tutto questo, che va oltre il merito che già basterebbe": Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7 a proposito del caso Almasri, il generale libico prima arrestato in Italia e poi rimpatriato. Un caso che ha fatto finire sotto la lente dei giudici la premier Giorgia Meloni, i ministri della Giustizia e dell'Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Nelle scorse ore, però, solo la posizione della presidente del Consiglio è stata archiviata.

Una decisione, quella dei giudici, che ha fatto indignare la premier, che in una nota ha sottolineato l'assurdità di questa tesi: "Questo Governo agisce in modo coeso sotto la mia guida: ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata. È quindi assurdo chiedere che vadano a giudizio Piantedosi, Nordio e Mantovano, e non anche io, prima di loro".