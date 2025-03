The Voice Senior, il dramma sul palco: "Quando ho visto tutti quei cadaveri", chi è Gianni

01 marzo 2025 a

Il dramma italiano irrompe sul palco di The Voice Senior, ormai storico show musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Il programma che dà una nuova opportunità ad aspiranti cantanti che per varie "curve" della vita non hanno avuto l'opportunità di giocarsi le loro carte nel mondo dell'arte è da sempre famoso per il pieno di emozioni, dolcezza e amarezza. I giudici vip, Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D'Alessio, sono abituati a valutare i concorrenti non solo in base alle loro qualità canore, ma anche per il loro vissuto.

Quello di Gianni, vigile del fuoco in pensione, è intenso perché si intreccia a uno degli eventi più tragici della cronaca italiana degli ultimi 30 anni. Era infatti uno dei pompieri accorsi all'aeroporto di Linate nel 2001, in occasione del disastro aereo che provocò 118 morti.

"Nonostante gli sforzi non ce l'abbiamo fatta sempre – ha detto commosso, prima di esibirsi – mi ritornano in mente tutte le persone che non ci sono più". "Ogni volta che vado a letto, rammento gli episodi drammatici", a cominciare appunto da Linate: "Abbiamo tolto il portellone, siamo entrati e abbiamo cominciato a estrarre i cadaveri, non avrei mai immaginato di vedere scene di questo tipo, è impossibile dimenticare".

Dopo essersi esibito sulla note di I do it for you, celebre ballata rock romanticissima del canadese Bryan Adams, Gianni ha incassato i complimenti sinceri di Gigi D'Alessio: "Non sempre sono andate male le cose, tante volte sono andate anche bene, nel tuo lavoro. Questo ti fa onore". Alla fine incassati i sì dei giudici, Gianni ha scelto di entrare nel teami di Loredana Bertè, che lo aveva "attirato" con queste parole: "Mi affido al tuo buonsenso, alla voglia che hai di cantare, spero tu voglia farlo con me".