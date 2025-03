Eleonora Giorgi è morta a 71 anni: la drammatica lotta con il tumore al pancreas

03 marzo 2025 a

E' morta dopo una lunga malattia Eleonora Giorgi. L'attrice, che aveva 71 anni, era ricoverata alla clinica Paideia di Roma. Da due anni la grande attrice, interprete di tante commedie cult del nostro cinema tra anni Ottanta e Novanta, lottava pubblicamente con un male che lascia poche speranze. "Si è spenta serenamente nell'amore e nell'abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti", hanno fatto sapere dalla famiglia.

Eppure, sui social e in tv, ha sempre testimoniato la sua straordinaria forza d'animo. Lascia due figli, Andrea Rizzoli (avuto da Angelo Rizzoli) e Paolo Ciavarro (nato dalla relazione con il celebre collega Massimo Ciavarro), ma soprattutto un ricordo di grande stima e affetto nel pubblico italiano.

L'ultima intervista risale a un paio di settimane fa, al Corriere della Sera. "Sono nelle mani di due oncologi bravissimi, Paolo e Luca Marchetti, padre e figlio - aveva detto -. Lottano con me. Ma sono grata anche alla sanità pubblica: mi sono ritrovata in fila a fare la chemio con Angela, la meravigliosa sartina dei set di Marcello Mastroianni. Non faccio più di 10 passi, mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare. Ora sono in una clinica. La morte? Ho temuto più la vita. Ogni giorno è un regalo. Mi curo soltanto per i miei figli".

Nessuna speranza di farcela, ma un sorriso regalato ogni giorno. "Ci sta per salutare", aveva detto Barbara Palombelli in chiusura di puntata a Forum, con accanto proprio Paolo Ciavarro, annunciando di fatto al pubblico le ultime ore della Giorgi. E la compagna del figlio, Clizia Incorvaia, qualche giorno fa su Instagram aveva regalato quasi un omaggio alla suocera: "Nonostante la situazione dolorosa che sto vivendo con la mia famiglia, sono partita per lavoro - scriveva su Instagram la modella e influencer -. Lo faccio con l’assoluto appoggio di mia suocera, di mio marito, che fanno sempre il tifo per me! Sarò l'inviata per Gente alla Mfw. Certo sarà meno semplice del solito, ma cercherò di essere ugualmente una 'nuvola rosa' come mi chiama Ele. Per portare quel velo di leggerezza che aiuta tutti noi ad affrontare i momenti della vita".