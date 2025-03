Addio Eleonora Giorgi, la carriere di una diva: il boom negli anni '80 e la svolta radicale nei '90

03 marzo 2025 a

Addio ad Eleonora Giorgi: è morta oggi, a 71 anni, al termine di una lunghissima ed estenuante battaglia contro un tumore al pancreas. Nata a Roma il 21 ottobre 1953, è stata attrice e regista, un simbolo che ha attraversato con successo diverse stagioni del cinema italiano, distinguendosi per la sua versatilità, il suo talento e la sua inarrivabile bellezza.

Dopo una breve apparizione nel film "Roma" di Federico Fellini, la Giorgi esordisce come protagonista nel 1973 con "Storia di una monaca di clausura" di Domenico Paolella, accanto a Catherine Spaak. Nel 1974 recita in "Appassionata" insieme a Ornella Muti, interpretando il ruolo di una giovane seduttrice. In questi anni, partecipa a film appartenenti alla commedia sexy all'italiana, per poi cimentarsi in ruoli drammatici in pellicole come "L'Agnese va a morire" (1976) di Giuliano Montaldo e "Cuore di cane" (1976) di Alberto Lattuada.

Ma sono gli anni '80 a rappresentare il periodo di maggiore popolarità per Eleonora Giorgi. Partecipa a commedie di grande successo al fianco di attori come Renato Pozzetto in "Mia moglie è una strega" e "Mani di fata", Carlo Verdone in "Borotalco" (performance che le vale il David di Donatello) e "Compagni di scuola", Johnny Dorelli in "Vediamoci chiaro" e Adriano Celentano in "Mani di velluto" e "Grand Hotel Excelsior". La sua presenza sul grande schermo la rende una delle attrici più amate dal pubblico italiano.

Addio a Eleonora Giorgi, morta a 71: la drammatica lotta contro il tumore al pancreas

Negli anni '90, Eleonora Giorgi indirizza la sua carriera verso la televisione, partecipando a sceneggiati di successo come "Morte di una strega", "Lo zio d'America" e "I Cesaroni". Nel 2003 debutta come regista con "Uomini & donne, amori & bugie" e nel 2009 dirige "L'ultima estate". Si cimenta anche nel teatro, esordendo nel 2008 con la commedia "Fiore di cactus" e successivamente con "Due ragazzi irresistibili" e "Suoceri sull'orlo di una crisi di nervi". Nel 2018 partecipa come concorrente a "Ballando con le stelle" e alla terza edizione del "Grande Fratello Vip".

Nell'ottobre 2023, Eleonora Giorgi ha rivelato di essere affetta da un tumore al pancreas. Nonostante le difficoltà, ha continuato a mostrarsi sorridente in televisione, condividendo con il pubblico il suo percorso con leggerezza. Poi, però, la malattia la ha costretta ad allontanarsi anche dai programmi a lei più cari, quali Pomeriggio 5 e Verissimo. Negli ultimi tempi l'attrice è stata ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore, circondata dall'affetto dei suoi cari. Nell'ultima intervista concessa al Corriere della Sera, aveva detto: "Ogni giorno è un regalo. Mi curo soltanto per i miei figli". Oggi, il suo calvario è finito. E l'Italia si raccoglie, commossa, nel ricordare una figura indimenticabile.