Che tempo che fa, Littizzetto senza vergogna: "Dove è finita Giorgia Meloni", menzogna sul premier

03 marzo 2025 a

a

a

Lucianina Littizzetto non è ancora rientrata nello studio di Che tempo che fa, ma di fatto la sua finestra all'interno del programma di Fabio Fazio su Nove è stata mantenuta. In collegamento.

E così anche ieri sera di fatto l’attrice comica ha usato lo spazio per il suo intervento per sputare veleno sul governo e sul premier Giorgia Meloni. Quasi fosse una rubrica fissa, ogni letterina della Littizzetto da qualche settimana ha un preambolo dedicato alla premier. E questa volta senza ironia e senza nemmeno sorrisetti in modo chiaro e tondo va all'attacco: "Ah ma la premier non si è fatta vedere. È sparita, volatilizzata. Lei, quando c'è qualcosa che non va sparisce", è il primo siluro gratuito.

"Che razza di uomo sei": Luciana Littizzetto, la letterina a Trump è puro odio

A questo punto ecco che arriva la bordata: "Riappare sempre con videino e sparisce ancora una volta, in questa settimana non è prevenuta, non si è fatta vedere neanche per il dibattito sulla sfiducia alla Santanchè". Parole in libertà che però forse non sono basate sulla verità e sui fatti. Tanto per cominciare il premier si è fatto vedere parecchio in giro nel consesso internazionale cercando di emdiare tra Usa, Ucraina e Russia e cercando con tutti gli sforzi possibili di individuare una via che possa portare a una rapida conclusione del conflitto. Inoltre, sempre la premier, ha anche spiegato agli italiani le nuove misure per il decreto sulle bollette ed è stata impegnata in vertici di maggioranza e in Cdm. Non ultima in ordine di tempo la telefonata a Donald Trump prima del vertice Ue sull'Ucraina. Se questo è un premier che sparisce nel nulla...