Morte Eleonora Giorgi, furioso sfogo della Incorvaia: "Falsi, ipocriti, solo per un like". Chi fa a pezzi

Dopo la morte di Eleonora Giorgi, in molti hanno espresso dolore e cordoglio, tra messaggi di affetto e omaggi pubblici. E però non tutti questi messaggi sono piaciuti a Clizia Incorvaia, nuora della Giorgi e moglie di Paolo Ciavarro.

Infatti, dopo avere a sua volta ricordato l'attrice - scomparsa a 71 anni per un tumore al pancreas -, la Incorvaia ha puntato il dito, senza girarci attorno, contro chi a suo giudizio avrebbe speso parole di cordoglio in modo ipocrita, soltanto per attirare like e consensi sui social.

"Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda - ha premesso partendo in quarta -. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai più quando era in vita. L’amore, la stima e il rispetto sono fatti, non parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tu sai", ha concluso la Incorvaia rivolgendosi, metaforicamente, proprio a Eleonora Giorgi.

Parole forti, pesanti, rabbiose. Nessun riferimento esplicito, insomma nessun nome da parte di Clizia Incorvaia. Eppure, a qualcuno, per certo fischieranno le orecchie. E con tutta probabilità, quel "qualcuno" che non è stato esplicitato dalla Incorvaia, sa benissimo di essere l'anonimo personaggio finito nel mirino...