Eleonora Giorgi, le ultime strazianti ore in questa foto: chi ha voluto al suo fianco

Uno degli ultimi momenti di vita Eleonora Giorgi lo ha trascorso insieme al nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro. E' stato proprio quest'ultimo a immortalare la scena in una foto, poi condivisa sui social. L'attrice e regista si è spenta ieri, lunedì 3 marzo, alla clinica Paideia di Roma dopo aver passato gli ultimi mesi a lottare contro un tumore al pancreas. Nello scatto che ha fatto commuovere tutti, il piccolo regge un cuore rosso in mano, probabilmente un regalo nel giorno di San Valentino.

Ciavarro ha pubblicato la dolce foto nella tarda serata di ieri. Nonna e nipote sono di spalle, affacciati a un balcone e guardano insieme l'orizzonte. A corredo dell'immagine, nella didascalia, il figlio della Giorgi ha messo solo un cuore bianco. In mattinata aveva scritto: "Ciao Mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo".

Eleonora Giorgi e "quei colpi di tosse": come è iniziato l'incubo del tumore

I funerali dell'attrice si terranno domani, mercoledì 5 marzo, a Roma, alle 16, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Prima di morire, Giorgi ha espressamente chiesto che la cerimonia si svolga secondo le sue disposizioni. "Al mio funerale voglio che vengano suonati i Pink Floyd e i Procol Harum", aveva confessato in un'intervista a Vanity Fair. Il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, celebrerà le esequie. In forma privata, invece, la camera ardente.