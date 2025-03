Aurora Ramazzotti, lo sfogo: "Domani tutti sotto un cipresso"

04 marzo 2025 a

"I tatuaggi sono un'altra cosa che vivo diversamente forse rispetto ad altri. Il mio corpo non deve essere in nessun modo elegante, femminile, sexy. Il mio corpo è il mio involucro e io mi voglio divertire nella vita": Aurora Ramazzotti, influencer nonché figlia del cantante Eros e della conduttrice Michelle Hunziker, lo ha scritto in una storia sul suo profilo Instagram rispondendo alla domanda di un follower proprio sui suoi tatuaggi.

Poi ha aggiunto: "È bello anche che dia fastidio a qualcuno che dice che mi sono 'rovinata'. Questo dice troppo più di loro che di me. Si prendono tutti un botto sul serio. Si facessero una risata che domani ci risvegliamo tutti sotto a un cipresso". Uno sfogo probabilmente dovuto alle critiche, che sui social non mancano mai.

Rispondendo ad altre domande, poi, l'influencer ha svelato qualche retroscena del suo matrimonio con Goffredo Cerza. La proposta di nozze è arrivata lo scorso dicembre durante un viaggio a Londra ma la data delle nozze non è ancora stata annunciata. Sui preparativi e in particolare sul suo vestito da sposa, però, ha detto: "Non dico niente, solo che non dovrò sceglierlo ma disegnarlo". Bocca cucita, invece, su cerimonia, invitati e location.