Eleonora Giorgi, "il suo pensiero gli ultimi 3 mesi di vita": Massimo Ciavarro commuove l'Italia

"Negli ultimi mesi mi ricordo che invece di essere angosciata era felice per non far star male tutti quanti gli altri". All'uscita dalla chiesa gli artisti a Piazza del Popolo, dove sono stati celebrati i funerali di Eleonora Giorgi, è il suo ex marito Massimo Ciavarro, padre del loro figlio Paolo, a ricordare gli ultimi tre mesi di malattia dell'attrice romana scomparsa lunedì a 71 anni. I due erano rimasti legatissimi: "Era una grandissima donna e negli ultimi giorni era talmente bella - continua - che non l'avevo mai vista così bella".

"Ha tenuto a cercare di rendere la sua dipartita significativa al di là di noi e penso che ci sia riuscita", ha spiegato il primo figlio di Eleonora, Andrea Rizzoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni insieme al fratello Paolo. "Credo che per lei la cosa più bella sia stata vedere che le persone hanno capito il messaggio che ha lasciato". Ha aggiunto riguardo alla folla di presenti "È l'immagine più bella per lei. È un grande ringraziamento". E su questo si è espresso anche Ciavarro: "Lei è su e in questo momento sta sorridendo". "Ricordiamola con un sorriso", hanno detto i due fratelli insieme.

"Per me e Paolo sapere che lei aveva un cancro è stato abbastanza scioccante", aveva spiegato poco prima dal pulpito il figlio Andrea, ma "la sua speranza è stata da subito non quella di guarire ma quella di aiutare gli altri". "Ad Eleonora Giorgi non serviva visibilità. Quando siamo andati a fare la prima Pet, davanti a noi c'era un bambino di 6 anni e ci siamo chiesti se avesse lo stesso male. Non lo sapevamo, ma lei da quel momento ha deciso di raccontarlo, facendo vedere che era possibile vivere gli ultimi anni della sua vita con il sorriso".